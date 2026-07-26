اعتقال 9 محتجين في تل أبيب خلال تظاهرة تندد بعنف المستوطنين

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ألقت الشرطة الإسرائيلية، السبت، القبض على 9 متظاهرين في مدينة تل أبيب، خلال احتجاج على عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ورغم تنامي الاحتجاجات المحدودة، أظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية استمرار تأييد غالبية الإسرائيليين للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش، سواء ضد إيران أو في قطاع غزة ولبنان. وأظهر استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ونُشرت نتائجه في مارس/آذار الماضي، أن 81 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون الحرب على إيران، وهو ما يتوافق مع نتائج استطلاعات أخرى بشأن الحرب على غزة ولبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 9 من بين مئات المشاركين في الاحتجاج، بدعوى مشاركتهم في "تظاهرة غير قانونية".

وزعمت الصحيفة أن "المشتبه بهم التسعة قاموا بأعمال شغب أدت إلى إغلاق شارع كابلان في مدينة تل أبيب".

كما ادعت أن "المظاهرة نُظمت دون ترخيص أو تنسيق مسبق مع الشرطة، وأن عدداً من المشاركين أخلّوا بالنظام العام وأغلقوا الطريق، ما تسبب في تعطيل حركة المرور".

في المقابل، أفادت حركة "أمهات ضد العنف" بأن أكثر من 200 شخص شاركوا في التظاهرة احتجاجاً على عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضافت أن الشرطة تعاملت مع المحتجين بعنف، وأوقفت 9 منهم.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت المتظاهرين التسعة الذين خرجوا للاحتجاج على "الحرب"، دون تقديم تفاصيل إضافية أو تحديد أي حرب كانت المقصودة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية، السبت، 75 فلسطينياً، وأصابت 8 آخرين، خلال اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستعمرون في 22 مدينة وبلدة موزعة على 7 محافظات.

وتنوعت تلك الاعتداءات بين حملات اعتقال، وإطلاق نار، واقتحامات، واعتداءات بالضرب، وإزالة للغطاء النباتي، وإقامة بؤر استيطانية، وإحراق شاحنة.

ويستند هذا الإحصاء، الذي أعدته الأناضول، إلى بيانات رسمية فلسطينية وإفادات لمراسلين ومصادر مطلعة حتى الساعة 17:30 (ت.غ).

وتأتي هذه التطورات غداة اقتحام مستوطنين بلدة تل في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، أعقبته أحداث دامية أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين.

وفي أعقاب ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في البلدة ومناطق أخرى بالضفة الغربية، ودفع بتعزيزات عسكرية إضافية، بعد إعلانه الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 87 فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.