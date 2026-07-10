لأول مرة وفق استطلاع لصحيفة معاريف، ضمن نتيجة مماثلة لاستطلاع سابق نشرت نتائجه القناة 13 الأربعاء..

استطلاع لـ"معاريف": حزب آيزنكوت يتقدم على الليكود بانتخابات الكنيست لأول مرة وفق استطلاع لصحيفة معاريف، ضمن نتيجة مماثلة لاستطلاع سابق نشرت نتائجه القناة 13 الأربعاء..

القدس / الأناضول

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل تقدم حزب "يشار" المعارض برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في انتخابات افتراضية للكنيست.

جاء ذلك حسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الجمعة، وأجراه معهد "لازار" (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.

وبحسب النتائج، فإنه لو جرت الانتخابات العامة اليوم سيحصل حزب "يشار" على 22 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ 120، فيما يحصل حزب "الليكود" على 21 مقعدا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها "يشار" على حزب "الليكود"، وفق استطلاع صحيفة "معاريف".

وتماثلت نتيجة استطلاع "معاريف"، مع أخرى نشرتها القناة 13 الأربعاء، أظهرت تقدم "يشار" على "الليكود" بـ23 مقعدا، مقابل 22.

وجاء توزيع المقاعد بحسب استطلاع "معاريف" كما يلي:

- معسكر نتنياهو: "الليكود" 21 مقعدا، "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير 8، "شاس" الديني برئاسة أرييه درعي 8، "يهدوت هتوراه" الديني 8، "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش 4.

- معسكر المعارضة اليهودية: "يشار" 22 مقعدا، "معا" برئاسة نفتالي بينيت 18، "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان 10، "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان 10.

- الأحزاب العربية: الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير 6، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5.

وبذلك تحصل المعارضة اليهودية على 60 مقعدا، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 49 مقعدا، والنواب العرب على 11 مقعدا.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ويقول الغالبية من قادة الأحزاب اليهودية المعارضة إنهم يرفضون التعاون مع النواب العرب لتشكيل حكومة.

وأظهر الاستطلاع إن 38 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن آيزنكوت هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 24 بالمئة قالوا إن بينيت هو الأنسب لهذا المنصب، و38 بالمئة قالوا إنهم لا يملكون رأيا محددا.

ومساء الثلاثاء، نقلت القناة 13 عن مصادر لم تسمها، إن نتنياهو قال مؤخرا لمسؤولين كبار بحزب الليكود، إن القائمة الحالية للحزب "لن تجلب الحكم".

ونقلت القناة آنذاك عن مسؤول بارز في الليكود، إن نتنياهو يرى أنه "يجب إدخال دماء جديدة وتجديد صفوف الحزب من خلال ضم أشخاص جدد ومتميزين".

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة.