لأول مرة حيث حصل على 23 مقعدا مقابل 22 لليكود، بينما بلغ إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 69 مقعدا، مقابل 51 مقعدا فقط لأحزاب الائتلاف الحكومي..

استطلاع إسرائيلي: حزب آيزنكوت يتصدر نوايا التصويت بانتخابات الكنيست لأول مرة حيث حصل على 23 مقعدا مقابل 22 لليكود، بينما بلغ إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 69 مقعدا، مقابل 51 مقعدا فقط لأحزاب الائتلاف الحكومي..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، يحل أولا في نوايا التصويت لانتخابات الكنيست (البرلمان) بـ23 مقعدا متجاوزا بذلك حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأول مرة.

جاء ذلك وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه مساء الأربعاء.

وبحسب القناة، "للمرة الأولى، يصبح حزب يشار برئاسة غادي آيزنكوت الأكبر في إسرائيل، بحصوله على 23 مقعدا".

وأظهر الاستطلاع أن حزب آيزنكوت ارتفع بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي جرى الأسبوع الماضي، في حين تراجع حزب الليكود مقعدا إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا.

أما حزب "معا" برئاسة نفتالي بينيت، فبعد تحسنه في الاستطلاع السابق، خسر مقعدين ليستقر في المركز الثالث بـ15 مقعدا، وفق المصدر ذاته.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل كل من حزب "الديمقراطيين" بزعامة يائير غولان و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، يليهما "شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بثمانية مقاعد لكل منهم.

بينما حصل، تحالف "الجبهة العربية للتغيير" على 6 مقاعد، وحصل كل من حزب "القائمة العربية الموحدة" وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على 5 مقاعد.

وحصل معسكر معارضي نتنياهو من الأحزاب اليهودية على 58 مقعدا، مقابل 51 مقعدا لمعسكر نتنياهو، فيما تحصد الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وبذلك يبلغ إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 69 مقعدا، مقابل 51 مقعدا فقط لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، وفق المصدر ذاته.

وتحتاج أي حكومة في إسرائيل إلى دعم 61 نائبا على الأقل في الكنيست، فيما يقول غالبية قادة المعارضة اليهودية إنهم لا يعتزمون الاعتماد على دعم النواب العرب لتشكيل حكومة، في وقت تطرح القوائم العربية مطالبها مقابل دعم أي ائتلاف حكومي.

وبذلك، لا يملك معسكر نتنياهو ولا المعارضة اليهودية أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة منفردة، ما ينذر باستمرار المأزق السياسي في حال جرت الانتخابات وفق هذه النتائج.

وفيما يتعلق بمدى الملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، رأى 46 بالمئة من المستجوبين أن آيزنكوت الأنسب للمنصب، مقابل 36 بالمئة لنتنياهو، بينما قال 18 بالمئة إنهم لا يعرفون.

ومساء الثلاثاء، نقلت القناة 13 عن مصادر لم تسمها، إن نتنياهو قال مؤخرا لمسؤولين كبار بحزب الليكود، إن القائمة الحالية للحزب "لن تجلب الحكم".

ونقلت القناة آنذاك عن مسؤول بارز في الليكود، إن نتنياهو يرى أنه "يجب إدخال دماء جديدة وتجديد صفوف الحزب من خلال ضم أشخاص جدد ومتميزين".

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة.

