المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد إدلاء غوتيريش بتصريحات عن الوضع القائم من دون تسمية المسؤولين عنه..

إيران: واشنطن وإسرائيل المسؤولتان الرئيسيتان عن تقويض القانون الدولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد إدلاء غوتيريش بتصريحات عن الوضع القائم من دون تسمية المسؤولين عنه..

إسطنبول/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولتان الرئيسيتان عن تقويض القانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الخميس، أن بقائي انتقد تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القانون الدولي.

وكان غوتيريش قال في تصريحات إن قواعد القانون الدولي يجري تجاهلها، وإن الإفلات من العقاب بات واسع الانتشار، وإن الحلول العسكرية أصبحت تتقدم على غيرها.

وأوضح بقائي أن غوتيريش انتقد في تصريحاته الوضع القائم من دون تسمية المسؤولين عنه، منتقدًا عدم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح.

وأضاف: "لماذا تتجنبون إدانة أولئك الذين يوفرون إفلاتًا مطلقًا من العقاب لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب؟".

وحذر بقائي من أنه إذا لم تتخذ الأمم المتحدة خطوات فعالة لتطبيق القانون الدولي، فإن المنظمة قد تواجه المصير نفسه الذي واجهته عصبة الأمم بعد إخفاقها في أداء مهامها.