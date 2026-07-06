هذه المطالب ستُطرح خلال قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتوقع عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب مصادر أمريكية

إعلام عبري: واشنطن ستطلب من إسرائيل وقف العنف ضد الفلسطينيين بالضفة هذه المطالب ستُطرح خلال قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتوقع عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب مصادر أمريكية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت القناة "13" الإسرائيلية، الأحد، إن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم "مطالب رسمية" إلى إسرائيل، بينها "وقف اعتداءات" المستوطنين وحوادث عنف يرتكبها "جنود إسرائيليون" بحق فلسطينيين بالضفة الغربية.

ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، لم تسمها، أن "واشنطن تبدي قلقا عميقا" تجاه تزايد ما وصفته بـ"الجرائم ذات الدوافع القومية" في الضفة الغربية، إلى جانب التقارير المتكررة التي توثق اعتداءات جنود إسرائيليين على فلسطينيين.

وأشارت القناة إلى أن "هذه المطالب ستُطرح خلال قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتوقع عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، بحسب مصادر أمريكية".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل "تقديم توضيحات وتقارير بشأن إجراءات إنفاذ القانون المتخذة لمواجهة هذه الانتهاكات، في ظل قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن الوضع الحالي يستدعي رقابة ومتابعة أكبر".

كما ستشمل المطالب الأمريكية، إلى جانب الملف الأمني في الضفة الغربية، حث إسرائيل على "تقديم تسهيلات على الحواجز العسكرية، وخطوات اقتصادية لدعم السلطة الفلسطينية، وجهودا للحد من أعمال العنف".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال مايو/ أيار الماضي، بواقع 1108 اعتداءات نفذها الجيش و551 نفذها المستوطنون.

وشملت الاعتداءات الإسرائيلية العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.