إعلام عبري: إسرائيل تخشى من اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران يؤجل معالجة الملف النووي الإيراني، وفق "هآرتس"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، بأن إسرائيل تخشى من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو إبرام "اتفاق مرحلي" مع إيران، يؤجل معالجة الملف النووي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، قولها إن إسرائيل لديها مخاوف من إبرام الرئيس الأمريكي "اتفاقا مرحليا محدودا" مع إيران.

وأوضحت المصادر أن المخاوف الإسرائيلية تتركز على إمكانية دفع واشنطن باتجاه اتفاق لا يعالج القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران، ومنع التخصيب مستقبلا، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن القيادة الإيرانية "تُماطل" فريق التفاوض الأمريكي، فيما تبقى فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن الملف النووي "منخفضة".

ومساء السبت، أعلن ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وقال إن "الصفقة مع إيران تتضمن فتح مضيق هرمز إضافة إلى عناصر أخرى"، لم يكشفها.



يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وسط خلافات متبقية تتعلق خصوصا بمسألة اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية.

ومساء السبت، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة، وسط ترقب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.