ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه لدى السلطات إلى يوناتان هون.

إعلام إسرائيلي: يائير نتنياهو غيّر اسمه إلى يوناتان هون ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه لدى السلطات إلى يوناتان هون.

القدس / الأناضول

- "هآرتس" أفادت بوجود وثائق ضريبية تحمل الاسم الجديد مع رقم التعريف ذاته

- "هون" هو اسم عائلة جده لأمه و"يوناتان" هو عمه الذي قُتل في عنتيبي عام 1976

- يائير نتنياهو لم يعلق فورا على تقرير الصحيفة ولم تتضح أسباب تغييره اسمه

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه لدى السلطات إلى يوناتان هون.

وأضافت الصحيفة، مساء الأربعاء، أن تغيير الاسم تم قبل عامين ونصف العام.

وأفادت بأنها تملك وثائق صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تثبت استخدام الاسم الجديد مع رقم التعريف الضريبي ذاته.

وأوضحت أن شهادات خصم الضرائب الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 حملت اسم يائير نتنياهو، بينما صدرت الشهادات التالية باسم "يوناتان هون" مع بيانات التعريف نفسها.

ويعد تغيير الاسم الرسمي في بطاقة الهوية الإسرائيلية إجراء نهائيا لا يمكن التراجع عنه لمدة سبع سنوات، بحسب الصحيفة.

وقالت إن نجل نتنياهو مسجل لدى مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين بصفته عاملا لحسابه الخاص في مجال الإعلان.

وأضافت أنه أسس خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية شركة بولاية كونيتيكت مختصة في إقامة المحاضرات.

ووفق الصحيفة، فإن الاسم الجديد مستوحى من تاريخ عائلة نتنياهو، فـ"هون" هو اسم عائلة جده لأمه شموئيل بن أرتزي، فيما يعود اسم يوناتان إلى عمه من جهة الأب، الذي قُتل خلال عملية إنقاذ رهائن في مطار عنتيبي بالعام 1976.

ولفتت إلى أن بنيامين نتنياهو كان قد غيّر اسمه إلى "بن نيتاي" خلال وجوده في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، بهدف استخدام اسم أسهل نطقا، وفق قوله.

وأردفت أن أفنير، الشقيق الأصغر ليائير، غيّر اسمه قبل نحو خمس سنوات إلى "آفي سيغال"، وقال لاحقا إن الخطوة جاءت لأسباب أمنية خلال إقامته في إنجلترا للدراسة.

ولم يعلق يائير نتنياهو فورا على تقرير الصحيفة، ولم تتضح أسباب تغييره اسمه.

ويعد يائير من الشخصيات الجدلية، بسبب تدويناته ضد المعارضين لوالده ووجوده خارج إسرائيل أثناء حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونتنياهو الأب مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.