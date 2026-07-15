إعلام إسرائيلي: نتنياهو يغادر إلى واشنطن بعد أيام ولقاء مرجح مع ترامب في زيارة ستكون الثامنة له منذ تولي ترامب الرئاسة..

القدس/ الأناضول

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في زيارة يرجح أن تتضمن لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الرسمية إن نتنياهو يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، والبقاء في واشنطن حتى مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن نتنياهو يتوقع أن يغادر إلى واشنطن مساء السبت، مشيرة إلى أنه يسعى لعقد لقاء مع ترامب.

وأضافت أنه من المتوقع أيضاً أن يشارك نتنياهو الأسبوع المقبل في مراسم جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في واشنطن.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء يسعى إلى استغلال الزيارة لترتيب لقاء بين نتنياهو وترامب.

وكان نتنياهو وترامب قد اتفقا، خلال اتصال هاتفي قبل أيام، على عقد لقاء قريب، دون تحديد موعد رسمي له، وهو ما أكده نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية في 6 يوليو/ تموز الجاري، قائلاً إن موعد زيارته إلى واشنطن لم يُحسم بعد.

ولم يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عن الزيارة أو برنامجها بشكل رسمي.

وأقر نتنياهو، خلال المقابلة، بوجود خلافات مع ترامب، مستدركا أنهما "يتفقان في كل شيء تقريباً"، وإن أي تباينات في الرأي تُناقش عبر "حوار مفتوح".

وفي إشارة إلى الانتقادات العلنية الحادة التي وجهها ترامب إليه، قال نتنياهو: "للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي طريقتي أيضا".

وأكد أن العلاقة بينهما "جيدة" وأن لديهما "آلية لتسوية الخلافات".



وكان نتنياهو قد زار واشنطن في فبراير/ شباط 2026، في سابع لقاء مع ترامب، وسط تصعيد عسكري أمريكي في الخليج، في إطار مساعٍ إسرائيلية لدفع واشنطن نحو تشديد موقفها من طهران، قبل التصعيد العسكري اللاحق.

ويُلاحق نتنياهو منذ عام 2024 بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، التي بدأت عام 2023 بدعم أمريكي.

