إصابة 5 عسكريين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أصيب 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة بجنوب لبنان، الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحيفة إن قائد سرية في وحدة "ماغلان" الخاصة أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار "عبوة ناسفة قوية" خلال نشاط قال الجيش إنه استهدف "بنى تحتية لحزب الله" في جنوب لبنان.

وأضافت أن 4 جنود آخرين أصيبوا في الحادث بجروح متفاوتة.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه جرى إجلاء القوة العسكرية بواسطة مروحيات بعد تقديم العلاج الأولي للمصابين في الميدان.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، أُصيب 1015 عسكريا، بينهم 57 إصابتهم خطيرة، منذ بدء ما تسميه تل أبيب عملية "زئير الأسد" ضد إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط الجاري.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حقيقة حجم الخسائر، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الهجمات التي تستهدفها من "حزب الله".

ويطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردا على خروقات الأخيرة لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

والجمعة، انتهت جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل استمرت ليومين في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقبها إعلان تمديد وقف إطلاق النار الهش في لبنان لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9 آلاف و210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تصل لنحو 10 كلم عن الحدود.