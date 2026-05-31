إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

القدس / سعيد عموري / الأناضول

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء الأحد، إصابة 4 أشخاص في عملية دهس وقعت عند مفترق "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، إن طواقمها قدمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، موضحة أن مصابين اثنين في حالة خطيرة، واثنين آخرين في حالة متوسطة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة أن من قالت إنه "منفذ العملية" قُتل برصاص قوات إسرائيلية في المكان، فيما أغلقت السلطات شارع 60 قرب المفترق أمام حركة السير، وسط انتشار أمني واسع في المنطقة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن هوية المصابين أو ملابسات العملية وهوية منفذها.

