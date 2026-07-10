إصابة 3 عاملين في مستشفى شمالي غزة بقنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، الجمعة، إثر إلقاء قنبلة من مسيرة "كواد كابتر" إسرائيلية في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ونقل مراسل الأناضول، عن مصدر طبي أن ثلاثة من العاملين بطاقم مستشفى كمال عدوان أصيبوا، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قنبلة عليهم أثناء عملهم داخل المستشفى.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

ويعمل مستشفى كمال عدوان حاليا بشكل محدود جدا، بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي له وتدميره كليا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2024.

ويقع المستشفى في منطقة خطرة نسبيا بحكم قرب موقعه من مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وراء ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في بيت لاهيا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، أن "استمرار هذه الاعتداءات والاستهدافات الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة".

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المعنية كافة بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي بإصابة فلسطيني جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن مقتل 1092 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و507 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

