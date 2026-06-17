إصابات بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم التفاهم الأمريكي الإيراني

بيروت/ ستيفاني راضي / الأناضول

أصيب عدة أشخاص، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية على قرى جنوبي لبنان، في خروقات متواصلة للهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان 2026، ورغم الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني على وقف إطلاق نار يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، عن تعرّض محيط دار المعلّمين في مدينة النبطية لقصف مدفعي، فيما استهدف الطيران الحربي كلّ من بلدة النبطية الفوقا، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

وذكرت أن الطيران المسير الإسرائيلي شن ثلاث غارات على بلدتي المنصوري والعزية في قضاء صور ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد العدد)، كما استهدفت مسيرة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، ومسيّرة أخرى استهدفت بلدة أنصارية.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية، تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا، باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، ثم تراجعت لاحقاً إلى ملعب البلدة.

وليلا، قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل عنيف ومركّز، حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وسقطت قذائف عدة في محيط "مستشفى نبيه بري الحكومي" وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية.

هذه الاستهدافات تتزامن مع استمرار عودة النازحين لقراهم، وعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية.

كما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لتأمين متطلبات السلامة العامة في المكان وتزويد المواطنين بالمياه.

أما في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيحلق الطيران المسيّر فوقها منذ صباح الأربعاء، وفق الوكالة.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.



وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.