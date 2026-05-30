إسرائيل توقف التعليم وتغلق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان بينما يتواصل النشاط التعليمي داخل مبان في الجليل الأعلى والجولان، مع إغلاق الشواطئ في الجليل، وفق بيان للجيش الإسرائيلي

خالد يوسف/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان، تزامنا مع تصعيد المواجهات مع "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أجرى تقييما للوضع الأمني على الحدود مع لبنان، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة، من بينها وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان، مع تقليل عدد التجمعات قدر الإمكان.

وطالب الجيش، السكان بالتواجد قرب المخابئ والملاجئ، قدر الإمكان، الأحد والاثنين المقبلين.

وأوضح أنه فيما يخص مناطق الجليل الأعلى والجولان، شمالي إسرائيل، فإنه يمكن مواصلة النشاط التعليمي، ولكن داخل مبنى أو في مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية، مع إغلاق الشواطئ في الجليل الأعلى أمام الجمهور.

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع حديث إعلام عبري عن سعيه لتوسيع توغله في لبنان، ونصبه جسورا فوق نهر الليطاني، بينما وسّع "حزب الله"، السبت، نطاق هجماته تجاه شمالي إسرائيل، ردا على خروقات جيشها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والسبت، قال مصدر عسكري لبناني رفيع للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني، بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبحت على تخوم مدينة النبطية".

والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش "تجاوز نهر الليطاني" وتقدم إلى "مواقع سيطرة"، وفق بيان لمكتبه.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.