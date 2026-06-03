كان من المتوقع وصول صرصور إلى فلسطين مطلع يوليو المقبل لزيارة عائلتها وأصدقائها..

إسرائيل تمنع دخول الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا صرصور كان من المتوقع وصول صرصور إلى فلسطين مطلع يوليو المقبل لزيارة عائلتها وأصدقائها..

القدس / الأناضول

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، قرارها بمنع دخول الناشطة الأمريكية فلسطينية الأصل ليندا صرصور التي كان يُتوقع وصولها مطلع يوليو/تموز المقبل.

ويلزم الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة المرور من أحد المعابر البرية أو الجوية التي تسيطر عليها وتديرها إسرائيل.

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "تم منع دخول الناشطة في حركة المقاطعة ليندا صرصور إلى إسرائيل في أوائل يوليو".

وأضافت: "يأتي هذا الإجراء تماشياً مع سياسة وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "نظراً للمعلومات الواردة من سلطة السكان والهجرة ومصادر أخرى بشأن وصول الناشطة ليندا صرصور المتوقع إلى دولة إسرائيل، أوصى المدير العام لوزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، آفي كوهين سكالي، بمنع دخولها إلى إسرائيل".

وأوضحت أن توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، "قُبلت وتم منع دخولها".

وأشارت إلى أن "الناشطة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ليندا صرصور، تدعو إلى دعم هذه الحركات، وتشجع على الاحتجاجات ضد إسرائيل".

وقال الوزير شيكلي، وفق البيان: "أصدرتُ تعليماتي إلى المدير العام لوزارتي آفي كوهين سكالي، بمنع دخول ليندا صرصور، إحدى أبرز الشخصيات في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة"، وفق قوله.

ولم يصدر تعليق فوري من الناشطة صرصور على هذا القرار.

من جهته، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" إن صرصور كانت تعتزم زيارة عائلتها وأصدقائها في فلسطين، وأدان "ما تردد" عن منعها .