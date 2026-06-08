إسرائيل تلغي زيارات المحامين المقررة الاثنين للأسرى الفلسطينيين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

ألغت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، زيارات الطواقم القانونية المقررة اليوم للأسرى الفلسطينيين في السجون، كما منعت عائلات المعتقلين من حضور جلسات في محكمة "عوفر" العسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وصل الأناضول.

وقال البيان إنه جرى إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة اليوم للأسرى، في ظل "الحالة الأمنية الراهنة".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لن تسمح كذلك لعائلات المعتقلين بحضور جلسات المحاكمة في محكمة "عوفر" العسكرية.

وأوضح أن الجلسات ستقتصر على جلسات تمديد التوقيف وجلسات المعتقلين الإداريين فقط.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

