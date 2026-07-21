- الجيش قال إنه قتل أدهم نسمان نهاية الأسبوع الماضي، ولم يصدر تأكيد من "حماس" - الجيش قتل نسمان برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة فيما نجا طفله الرابع وحيدا

إسرائيل تعلن قتل فلسطيني بدعوى أنه عسكري في "حماس" - الجيش قال إنه قتل أدهم نسمان نهاية الأسبوع الماضي، ولم يصدر تأكيد من "حماس" - الجيش قتل نسمان برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة فيما نجا طفله الرابع وحيدا

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قتل فلسطيني في قطاع غزة الأسبوع الماضي، زاعما أنه قيادي عسكري في حركة "حماس".

وقال الجيش في بيان، إنه هاجم بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، السبت الماضي، منطقة في مدينة غزة، وقتل الفلسطيني أدهم إبراهيم شعبان نسمان، مدعيا أنه "رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحماس".

ولم يصدر عن حركة "حماس" تأكيد بشأن انتماء نسمان إلى صفوفها.

والسبت، قصف الجيش الإسرائيلي منزل نسمان، ما أسفر عن مقتله وزوجته و3 من أطفاله، فيما نجا طفله الرابع، إذ كان خارج المنزل وقت استهدافه.

وادعى الجيش أن "نسمان شغل خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة، وقاد ووجّه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية الاقتحام إلى داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من لواء مدينة غزة".

وردا على الحصار الإسرائيلي على غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية وفرض السيادة على المسجد الأقصى، شنت "حماس" وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، هاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب حدود القطاع، وقتلت وأسرت إسرائيليين.

وتابع الجيش زاعما: "طوال الحرب، شارك نسمان في احتجاز عدد كبير من المختطفين لدى حركة حماس، كما شغل سلسلة من المناصب في الحركة، من بينها ضابط استخبارات في لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ".

وقال إن نسمان، في إطار منصبه، "كان مسؤولا عن عدد كبير من المخططات ضد الجيش الإسرائيلي، وأشرف على تنفيذها"، على حد تعبيره.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية عبر عمليات قصف وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

ويصف فلسطينيون الاتفاق بأنه "وهم"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتواصل إغلاق المعابر، باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.