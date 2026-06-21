لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية قبل يومين...

إسرائيل تعلن تسجيل ثاني حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية قبل يومين...

خالد يوسف / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، الاشتباه في ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، بعد يومين من تسجيل حالة مشابهة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنها سجلت ثاني حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في إسرائيل لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية قبل يومين.

وأوضحت أن المريض تلقى العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع والإسهال لديه ويخضع حاليا للعلاج في العزل الانفرادي.

وأكدت الوزارة أن "هذا مجرد اشتباه في هذه المرحلة ويجري حاليا إجراء الفحوصات اللازمة".

والجمعة، أعلنت الصحة الإسرائيلية الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد.

وقالت في بيان نقلته قناة "كان" الرسمية، إنها سجلت أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في إسرائيل لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن المريض طلب العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع لديه.

وأضافت أنه "تم نقل الرجل إلى مستشفى رمبام في حيفا (شمال)، حيث يتلقى العلاج في ظروف عزل مشددة بانتظار نتائج الفحوصات".

والجمعة، أعلنت وكالة "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي المرض في مايو/ أيار الماضي، ارتفع إلى 875 حالة، بينها 202 حالة وفاة.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة، جان كاسيا تحذيره من أن تفشي المرض قد يتفاقم بشكل خطير إذا لم تتم السيطرة عليه سريعا.

وفي 19 مايو/ أيار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، وأعلنت في 17 من ذات الشهر "حالة طوارئ صحية عامة دولية".

ويتسبب فيروس إيبولا الذي يؤدي إلى نوع من الحمى النزفية، في معدلات وفاة مرتفعة، وقد ظهر لأول مرة بالعام 1976 بالتزامن في مدينة نزارا بالسودان ومدينة يامبوكو في الكونغو الديمقراطية.

وأطلق اسم "إيبولا" على المرض نسبة إلى نهر إيبولا القريب من القرية التي بدأ فيها التفشي في الكونغو الديمقراطية.