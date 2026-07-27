قالت إنها تحقق في مصدر إطلاقهما، فيما لم تعقب عمّان على الفور

إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرتين في منطقة الحدود مع الأردن قالت إنها تحقق في مصدر إطلاقهما، فيما لم تعقب عمّان على الفور

القدس/ الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض طائرتين مسيّرتين في منطقة الحدود مع الأردن.

وقال في بيان: "صباح الاثنين، اعترض الجيش الإسرائيلي مسيّرتين تم رصدهما في منطقة الحدود مع الأردن".

وأضاف: "لم تدخل المسيّرتان إلى الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقق من مصدر إطلاقهما".

وتابع أنه "لم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة".

وحتى الساعة 09:10 "ت.غ"، لم تعقب الحكومة الأردنية على بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

