وزارة الصحة قالت إنهم يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتم الإفراج عن 5 منهم، فيما تبقى اثنان قيد الاعتقال..

إسرائيل تعتقل 7 مسعفين وسط قطاع غزة خلال تأدية عملهم وزارة الصحة قالت إنهم يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتم الإفراج عن 5 منهم، فيما تبقى اثنان قيد الاعتقال..

غزة/ رمزي محمود / الأناضول

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 مسعفين لدى مرورهم من حاجز عسكري بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان وصل الأناضول أن المسعفين السبعة يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن "اعتقالهم جاء أثناء تأدية واجبهم الإنساني".

ولفتت إلى أنه "تم الإفراج عن خمسة من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما ما زال اثنان منهم قيد الاعتقال".

ولم تبيّن الوزارة الظروف التي تمت فيها عملية الاعتقال والتحقيق، إلا أنها أدانت اعتقال المسعفين مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنهم".

واعتبرت أن "استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين".