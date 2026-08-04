الأحكام جاءت بعد احتجاج نحو 100 جندي على إزالة نصب تذكاري يضم مواد من حرب الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان..

إسرائيل تسجن 4 جنود قادوا عصياناً في قاعدة "سدي تيمان" الأحكام جاءت بعد احتجاج نحو 100 جندي على إزالة نصب تذكاري يضم مواد من حرب الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان..

القدس/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، بسجن 4 جنود، بعد إدانتهم بقيادة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"العصيان" في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوبي إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة قضت بسجن ثلاثة جنود لمدة 30 يوماً، بعدما اعتبرتهم من قادة العصيان، مع تنحيتهم من الخدمة القتالية وإخراجهم منها بصورة فورية.

وأضافت أن المحكمة حكمت على جندي رابع، كان يخضع للمحاكمة أثناء إجازة التسريح، بالسجن 20 يوماً، مع تنحيته أيضاً من الخدمة القتالية.

وكان نحو 100 جندي قد تركوا أسلحتهم وغادروا قاعدة "سدي تيمان"، الخميس الماضي، احتجاجاً على قرار قادة القاعدة إزالة نصب تذكاري يضم مواد جمعها الجنود من الحروب، بما فيها حربا غزة ولبنان.

وأشارت هيئة البث إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد عاقب، الجمعة، 14 جندياً آخرين من قادة "العصيان" بالسجن 30 يوماً وتنحيتهم من الخدمة القتالية، فيما خضع نحو 80 جندياً شاركوا في الواقعة لإجراءات تأديبية داخل الوحدة.

وتعد قاعدة "سدي تيمان" في صحراء النقب مقرا لكتيبة "تصابار" التابعة للواء "جفعاتي"، الذي شارك في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وارتبط اسم القاعدة بانتهاكات واسعة بحق أسرى فلسطينيين من غزة، شملت تعذيبا جسديا واعتداءات جنسية، حتى بات يطلق عليها "غوانتنامو إسرائيل" في إشارة إلى المعتقل الأمريكي سيئ السمعة.

