وهيئة البث تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن تل أبيب "غير منخرطة حاليا" في الهجمات على إيران

إسرائيل تستعد لرد صاروخي إيراني موسع ردا على الهجوم الأمريكي وهيئة البث تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن تل أبيب "غير منخرطة حاليا" في الهجمات على إيران

زين خليل/الأناضول

تستعد إسرائيل لاحتمال إطلاق إيران صواريخ على أراضيها، ردا على الهجمات الأمريكية، وفق إعلام عبري.

وقال موقع والا" فجر الخميس نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية : " تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فجر اليوم (الخميس) لاحتمال أن توسع إيران ردها العسكري وتطلق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت المصادر "يتناقض هذا مع التقييمات الاستخباراتية الأولية التي أشارت إلى أن إيران ستركز ردودها على أهداف في دول الخليج والقواعد الأمريكية في المنطقة فقط".

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث بأن إسرائيل تدعي أنها غير منخرطة في هذه المرحلة في الهجمات الأمريكية على إيران.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 تغ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت أن الضربات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر والمستمر" من جانب إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من حديث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن بلاده ستشن هجمات قوية على إيران الليلة، ستطال منشآت رئيسية فيها.

وأضاف هيغسيث في تصريحات للصحفيين بقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا: "سنضربهم بقوة وفق شروطنا، وعلى الأهداف التي تحسّن بيئة عملنا وتُضعف القدرات التي تسعى إيران إلى امتلاكها".