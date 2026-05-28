إسرائيل تجمد علاقاتها مع غوتيريش لإدراجها بقائمة العنف الجنسي

الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل في القائمة السوداء لارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع

القدس / الأناضول

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، تجميد العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش​​​​​​​، عقب إدراج تل أبيب ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وقال دانون، بندوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة إلى جانب "حماس" و"داعش"، مدعيا أن القرار "سياسي ومنفصل عن الحقائق".



وأعلن وقف التعاون مع غوتيرش، قائلا: "لن تكون هناك علاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف أن إسرائيل ستعمل على "تصحيح هذا الخطأ" مع انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الخميس، إن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء جاء رغم "جهود إسرائيلية لعرقلة الخطوة" خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن "سدي تيمان" ومراكز أخرى.

كما وثقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت نساء ورجالا.

وفي 21 أبريل/ نيسان كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي يوثق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب "التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب" بحق الفلسطينيين.

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن تقريرا أعده "المجلس النرويجي للاجئين" أظهر تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين، حتى داخل منازلهم.