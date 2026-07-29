إسرائيل تتهم حزب الله باستهداف آلية عسكرية بمسيّرة جنوب لبنان

القدس/ الأناضول

اتهم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حزب الله بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة له في جنوب لبنان خلال ساعات الليل الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أطلق حزب الله، خلال ساعات الليل، مسيّرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر" جنوب لبنان.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قواته، مدعيًا أن الحادث يمثل "خرقًا فادحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله".

وتابع: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي نشاطها في منطقة التلة".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير التي تتعرض فيها آلية عسكرية إسرائيلية للاستهداف في جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق من حزب الله على اتهامات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وكانت بيروت وتل أبيب قد وقعتا في 26 يونيو/حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تعد البلدة إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.