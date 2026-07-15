بعد احتجاج أمريكي على قرار وزيرة الموصلات الإسرائيلية بعدم السماح لهذه الطائرات بالهبوط، لضمان عدم التأثير على حركة الطيران المدني..

إسرائيل تتراجع عن منع هبوط طائرات تزود بالوقود أمريكية في "بن غوريون" بعد احتجاج أمريكي على قرار وزيرة الموصلات الإسرائيلية بعدم السماح لهذه الطائرات بالهبوط، لضمان عدم التأثير على حركة الطيران المدني..

القدس/ الأناضول

تراجعت إسرائيل، الأربعاء، عن قرارها منع هبوط طائرات تزود بالوقود أمريكية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب بعد احتجاج الولايات المتحدة عليه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد احتجاج أمريكي نُقل إلى إسرائيل، تم رفع القيود على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون اليوم (الأربعاء)".

وأضافت: "تم نقل الأمر هذا الصباح من قبل هيئة المطارات إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية للسماح بهبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون".

وتابعت: "يتعارض هذا الأمر مع توجيه وزيرة المواصلات ميري ريغيف بحظر هبوط ناقلات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وهو ما تعرض لانتقادات حتى من قبل مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت، الثلاثاء، أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وقالت إن مسؤولين كبارا في "سنتكوم" تواصلوا خلال الساعات الأخيرة مع قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في المؤسسة الأمنية، عقب قرار وزيرة المواصلات الإسرائيلية.

الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن غضبهم من القرار، وقالوا إنه يضر مباشرة بالاحتياجات العملياتية للقوات الأمريكية في المنطقة وسط التصعيد مع إيران.

** ازدحام المطار

واندلعت الأزمة عقب تجميد خطة لسحب طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من المطار، بهدف توفير أماكن للطائرات المدنية خلال ذروة موسم الصيف، بحسب الصحيفة.

وذكرت أن 4 طائرات إضافية للتزود بالوقود هبطت في إسرائيل مساء الاثنين دون تنسيق.

وأكملت أن 33 طائرة أمريكية للتزويد بالوقود باتت متوقفة في المطار، وتشغل أماكن تستخدمها أيضا الطائرات المدنية.

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا سابقا على إبقاء 20 طائرة للتزويد بالوقود في المطار من أصل 100 طائرة.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن سلطة المطارات أصدرت تعليمات استثنائية ومؤقتة لهيئة مراقبة الحركة الجوية بعدم السماح لهذه الطائرات بالهبوط في بن غوريون، بناء على توجيه من وزيرة المواصلات الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إن سلطة المطارات الإسرائيلية حذرت من أن استمرار تأجيل عملية الإخلاء قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، بسبب التأثير على حركة الطيران في المطار.

ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة كانت قد بدأت الأسبوع الماضي إعادة طائرات التزود بالوقود، التي سبق أن نُقلت إلى أوروبا، إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، على خلفية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران".

** تصعيد إقليمي

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، وتقول إنها تأتي ردا على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، تقول طهران إنها تقصف منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية.

ويمثل التصعيد خروجا عن مسار التهدئة الذي شهدته المنطقة في يونيو/ حزيران 2026، حين وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية وباكستانية، في خطوة أولى نحو اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

لكن هذه الجهود تعثرت في 8 يوليو/ تموز الجاري، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء العمل بوقف إطلاق النار، لتعود المنطقة إلى المواجهة المباشرة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

