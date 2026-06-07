خلفا لتساحي هنغبي الذي أقيل من المنصب في أكتوبر 2025 بعد ترؤسه للمجلس منذ يناير 2023..

إسرائيل.. المصادقة على تعيين بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي خلفا لتساحي هنغبي الذي أقيل من المنصب في أكتوبر 2025 بعد ترؤسه للمجلس منذ يناير 2023..

زين خليل/ الأناضول

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين شموئيل بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي، خلفا لتساحي هنغبي الذي أقيل من المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت الحكومة في بيان، إنها "صادقت بالإجماع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين شموئيل بن عزرا في منصب رئيس مجلس الأمن القومي، ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي".

ومنذ أكتوبر 2025 يشغل غيل رايخ منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، بعد إقالة نتنياهو في الشهر ذاته بشكل مفاجئ لـ "هنغبي"، الذي ترأس المجلس منذ يناير/ كانون الثاني 2023.

ولم يعلن مكتب رئيس الوزراء رسميًا آنذاك أسباب الإقالة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت حينها بأنها جاءت على خلفية خلافات متزايدة بين نتنياهو وهنغبي بشأن إدارة حرب الإبادة في غزة.

كما دعا هنغبي إلى إجراء تحقيق شامل في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وقال عند مغادرته المنصب إنه كان "جزءًا من ذلك الإخفاق، ويتعين استخلاص العبر منه".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل" مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وكان هنغبي من أقرب حلفاء نتنياهو السياسيين داخل حزب الليكود الحاكم، وشغل خلال مسيرته عدة حقائب وزارية، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الأمن القومي مع تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022.

وشغل مستشار الأمن القومي الجديد "بن عزرا" العديد من المناصب خلال 30 عامًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كان آخرها في جهاز الأمن القومي (الشاباك)، حيث عمل رئيسًا لشعبة التكنولوجيا للعمليات والسيبر.​​​​​​​

