إسرائيل.. أولمرت يحذر من تزوير نتنياهو و"عصابة البلطجية" الانتخابات رئيس وزراء إسرائيل الأسبق انتقد ما حدث خلال انتخاب مراقب الدولة الجديد الأربعاء..

القدس / الأناضول

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الخميس، من محاولة تزوير الانتخابات العامة المقبلة على يد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و"عصابة البلطجية الذين يديرون البلاد".

أولمرت تحدث مع إذاعة "103 إف إم" المحلية، معلقا على انتخاب الكنيست مساء الأربعاء محاميا خاصا لنتنياهو وعائلته في منصب مراقب الدولة الجديد.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن ما حدث في هذه الانتخابات شابه الكثير من العيوب، بما فيها تحذير النواب من انتخاب مرشح المعارضة للمنصب.

وقال أولمرت: "ما حدث أمس هو لمحة عما سيحدث في انتخابات الكنيست" المقبلة.

وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن ثمة مشروع قانون مطروح لحل البرلمان، مع احتمال تبكير موعد الانتخابات.



وأضاف: "يحاولون تزوير الانتخابات وسرقتها، سيحاولون أن يفعلوا في مراكز الاقتراع ما فعلوه أمس في مركز اقتراع الكنيست أمام كاميرات التلفزيون والعالم كله".

وتابع: "لقد استخدموا آلية ابتزاز وتهديد في انتهاك للقانون"، مردفا بالقول إن هذه "العصابة الإجرامية يقودها رئيس الوزراء (نتنياهو) ومساعدوه".



ومشيرا إلى الانتخابات المقبلة، قال أولمرت: "أنظروا إلى المرحلة الحاسمة التي يجب أن نكون فيها خلال بضعة أشهر".

وأردف: "أسجل تحذيرا.. رئيس الوزراء وعصابة البلطجية الذين يديرون معه البلاد سيحاولون سرقة الانتخابات".

وأكمل: "هم يعتقدون أنه يمكن منع الناخبين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتأثير على النتائج".

واستطرد: "ما حدث أمس كان ابتزازا بالتهديدات وسرقة للأصوات واستخداما لأساليب الجريمة المنظمة لانتخاب مرشح أراده رئيس الوزراء".

يتبع///