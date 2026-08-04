القناة 15 العبرية الخاصة نقلت عن كاتس قوله للمقربين من نتنياهو: "رئيس الأركان إيال زامير هو من طلب تعيين ددو بار كاليفا خلفا لبلوت، والآن ينقلب علي"..

إسرائيل.. أزمة بين كاتس والجيش بعد إعلان استبدال قائد المنطقة الوسطى القناة 15 العبرية الخاصة نقلت عن كاتس قوله للمقربين من نتنياهو: "رئيس الأركان إيال زامير هو من طلب تعيين ددو بار كاليفا خلفا لبلوت، والآن ينقلب علي"..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول



تفجرت أزمة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقيادة الجيش، عقب إعلان الوزير استبدال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، في خطوة قالت المؤسسة العسكرية إنها لم تُنسق معها.



وقالت القناة 15 العبرية الخاصة، الاثنين، إن حالة من التأهب سادت مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد المقابلة التي أعلن خلالها كاتس، الأحد، تعيين اللواء ددو بار كاليفا خلفا لبلوت، ما دفع مقربين من نتنياهو إلى التواصل مع وزير الدفاع للاستفسار عن خلفيات القرار.

ونقلت القناة عن كاتس قوله للمقربين من نتنياهو: "إنها زوبعة في فنجان. لم أُقله، بل إن رئيس الأركان إيال زامير هو من طلب تعيين ددو بار كاليفا خلفا له، والآن ينقلب علي".

وأضافت أن كاتس أصدر لاحقا بيانا اعتبر فيه أن تصوير تصريحاته على أنها إعلان لإقالة قائد المنطقة الوسطى "كذبة مطلقة"، وقال إن إجراءات تعيين خلف لبلوت بدأت قبل أشهر بناء على توصية من رئيس الأركان.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن تصريحات كاتس "لم تُنسق مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير".



وشدد على أن بلوت يحظى بـ"ثقة كاملة"، وأن رئيس الأركان لا يعتزم إجراء تغييرات في المناصب القيادية الرئيسية خلال هذه الفترة الحساسة.

وذكرت القناة أن السجال العلني بين وزير الدفاع وقيادة الجيش كشف عن توتر عميق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكان كاتس أعلن، الأحد، خلال مقابلة مع القناة 14 اليمينية، استبدال بلوت وتعيين ددو بار كاليفا خلفا له، ما أثار انتقادات واسعة.

ويشغل بلوت منصب قائد المنطقة الوسطى منذ يوليو/ تموز 2024، وتشمل المنطقة الضفة الغربية المحتلة، وعادة ما يستمر شاغل المنصب فيه لمدة 3 سنوات.



وقال كاتس خلال المقابلة إن خلافه مع بلوت بدأ بعد اعتراض الأخير أمام المحكمة على قرار الإفراج عن المستوطن طال يانون درديك، المتهم بارتكاب اعتداءات بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

