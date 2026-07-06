هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، الاثنين، زعمه أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد "تضليل لا معنى عمليا له"..

أول تعليق إسرائيلي: إعلان حل حكومة غزة "مضلل" هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، الاثنين، زعمه أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد "تضليل لا معنى عمليا له"..

القدس/ الأناضول

زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، الاثنين، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد "تضليل لا معنى عمليا له".

جاء ذلك في أول تعقيب إسرائيلي على إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس متابعة العمل الحكومة بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته رسميا، تنفيذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري للجنة الوطنية لإدارة غزة.



وقالت الهيئة نقلا عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه: "إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس في غزة، التي لا يزال جميع أعضائها في مناصبهم، ما هي إلا تضليل لا معنى له عمليا".

وأضاف زاعما: "تخشى حماس أن تُعتبر منتهكة للاتفاق، ولذلك فهي تماطل وتلجأ إلى التضليل".



ولم يصدر عن حركة "حماس" تعقيب فوري على التصريحات الإسرائيلية.

يتبع//