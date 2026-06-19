وفي وقت سابق الجمعة، أكد "حزب الله"، أن إسرائيل واصلت خرق جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير..

أبو عبيدة: إسرائيل تحاول التعويض في لبنان عن فشلها بمختلف الساحات وفي وقت سابق الجمعة، أكد "حزب الله"، أن إسرائيل واصلت خرق جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير..

إسطنبول/ الأناضول

الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان على "تلغرام":

نحيّي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون

إسرائيل تسعى إلى الفصل بين جبهات المقاومة

إسرائيل لم تجنِ منذ أكثر من عامين ونصف العام سوى الخيبة والانكسار

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، إن إسرائيل تحاول التعويض عن فشلها في مختلف الساحات عبر مواصلة العدوان واحتلال أراضٍ في لبنان، مشيدا بعمليات "حزب الله" ضد قواتها.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد "حزب الله"، أن إسرائيل واصلت خرق جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، عبر ما وصفه بالمجازر والتدمير، إلى جانب استمرار محاولات التوغل والسيطرة على مناطق جديدة جنوبي لبنان، متوعدا بالبقاء "بالمرصاد لأي اعتداء".

وتعليقا على المستجدات، قال أبو عبيدة في بيان نشره على منصة "تلغرام": "نحيّي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته".

وأكد أن ما يقوم به الحزب من مقاومة للمحتل وعدوانه "حق وواجب كفلته كل الشرائع".

واعتبر أبو عبيدة أن إسرائيل تحاول من خلال مواصلة العدوان واحتلال لأراضٍ في لبنان "التعويض عن فشلها في مختلف الساحات"، كما تسعى إلى "الفصل بين جبهات المقاومة".

وشدد على أن إسرائيل "لم تجنِ منذ أكثر من عامين ونصف سوى الخيبة والانكسار"، بحسب البيان.

ويأتي تصريح أبو عبيدة بعد ساعات من إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 عسكريين، بينهم قائد الكتيبة 52 في اللواء المدرع 401، وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.

فيما أعلن "حزب الله" تنفيذه كمينا استهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل في مرتفع علي الطاهر قال إنه أسفر عن تدمير 3 دبابات وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفها.

وردا على ذلك شن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف على لبنان منذ توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة آخرين منذ فجر الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أكثر من 80 هدفا في جنوب وشرق لبنان منذ الليلة الماضية، زاعما أنها تابعة للحزب، فيما أظهرت الوقائع أن الغارات استهدفت في معظمها منازل وأعيانا مدنية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا واسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3912 شخصا وإصابة 11873 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.