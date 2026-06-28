آيزنكوت: نتنياهو يقود إسرائيل نحو انحدار تاريخي غير مسبوق تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت جاءت غداة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب "يشار" المعارض، غادي آيزنكوت، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود البلاد نحو "انحدار تاريخي غير مسبوق"، ويواصل الكذب بشأن غزة ولبنان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها آيزنكوت، على حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، هاجم فيها أداء نتنياهو وحكومته وقال إن الشعب الإسرائيلي سيستبدله، وذلك غداة اتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب.

واعتبر آيزنكوت، أن نتنياهو يقود إسرائيل "بشكل أعمى إلى انحدار تاريخي غير مسبوق، ويعمل ليل نهار على خلق الانقسام والتحريض".

وتابع حديثه: "كما أنه (نتنياهو) غير مؤهل لقيادة شعب إسرائيل"، ولا يحق له "إعطاء الدروس في الوحدة الوطنية" وهو يعتمد في بقائه السياسي على بث الفرقة.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بالعمل "ليلاً ونهاراً" على تغذية الانقسام وبث التحريض داخل المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى "استثمار كل جهوده وطاقته في تشجيع التهرب من الخدمة العسكرية (في إشارة لدعمه الحريديم) لإرضاء شركائه في الائتلاف الحاكم، على حساب أمن الدولة".

وجدد القيادي المعارض اتهاماته لنتنياهو بالاستمرار في "بث الأكاذيب" بشأن مجريات الحرب والوضع العسكري في جبهتي قطاع غزة ولبنان.



وأكد أن نتنياهو، يخشى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، ويكافح لمنع ظهور الحقائق أمام الرأي العام.

واختتم آيزنكوت، تدوينته بالتأكيد على أن "الشعب الإسرائيلي سيقوم باستبدال رئيس الوزراء الذي كان في منصبه صباح السابع من أكتوبر (2023) وبدأ بالهروب من المسؤولية منذ ذلك الحين".

يتبع///

