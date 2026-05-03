نقابة الصحفيين الفلسطينيين نظمت وقفة أمام مقرها في مدينة البيرة وسط الضفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة..

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 300 جريمة في 2026 و262 شهيدا منذ حرب غزة نقابة الصحفيين الفلسطينيين نظمت وقفة أمام مقرها في مدينة البيرة وسط الضفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة..

حسني نديم / الأناضول



أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأحد، تسجيل نحو 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ مطلع عام 2026، في ظل تصاعد استهداف العاملين في قطاع الإعلام.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها النقابة أمام مقرها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، واحتجاجا على استمرار استهداف الصحفيين، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف إبادة الإعلاميين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين.

وقال نائب نقيب الصحفيين عمر نزال، في كلمته: "الفعاليات التي تُنظم في اليوم العالمي لحرية الصحافة تهدف إلى تسليط الضوء على الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يعمل فيها الصحفي الفلسطيني".

وأضاف أن الصحفيين يواجهون "أعتى آلة حرب إسرائيلية"، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف جريمة وانتهاك بحقهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن "عدد الشهداء من الصحفيين بلغ 262 صحفيا وصحفية منذ ذلك التاريخ، بينهم 261 في قطاع غزة، إضافة إلى 6 صحفيين استشهدوا منذ بداية 2026".

وأوضح أن العام الجاري شهد كذلك 10 إصابات مباشرة، و22 حالة اعتقال، و120 حالة احتجاز ومنع من التغطية، إلى جانب 12 اعتداء نفذه مستوطنون.

وأشار اللحام إلى أن إجمالي الانتهاكات منذ أكتوبر 2023 بلغ 3983 انتهاكاً، توزعت على 1072 في 2023، و1325 في 2024، و1286 في 2025، و300 في 2026.

وبيّن أن هذه الانتهاكات شملت إطلاق نار مباشر تجاه الطواقم الصحفية في 240 حالة، واستخدام قنابل الغاز والصوت في 352 حالة، إضافة إلى الاعتداء بالضرب، ومصادرة المعدات، والمنع من السفر.

ووثقت النقابة في تقرير تلي خلال الفعالية، 188 حالة اعتقال منذ أكتوبر 2023، إلى جانب تدمير 187 مؤسسة ومكتباً صحفياً، و140 منزلاً تعود لصحفيين.

وأشارت إلى "استشهاد 713 من أفراد عائلات الصحفيين"، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل البيئة الاجتماعية للعاملين في الإعلام.

وأكدت النقابة أن استهداف الصحفيين "ليس سلوكاً فردياً"، بل يأتي ضمن "سياسة ممنهجة" تهدف إلى تقييد العمل الصحفي وإسكات الرواية الفلسطينية، خاصة في ظل التغطية الميدانية للأحداث.

ودعت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى توفير حماية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 830 فلسطينيا وأصاب 2345، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

وبالإضافة إلى القصف اليومي، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.