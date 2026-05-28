مقتل 7 فلسطينيين بينهم طفلتان بقصف إسرائيلي على منزل بغزة وإصابة 18، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.. والجيش الإسرائيلي يدّعي اغتيال قادة من "حماس"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحركة..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان، وأصيب 18 آخرون، مساء الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني وسط مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها انتشلت "7 شهداء بينهم طفلتان وسيدتان و18 إصابة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة".

وأضافت أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف.

من جهتهم، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن غارة عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت شقة في عمارة "فرح" السكنية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان".

بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "قبل وقت قصير عنصرين رئيسين في حركة حماس شمالي قطاع غزة".

فيما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "القياديين بحماس اللذين حاول الجيش الإسرائيلي اغتيالهما هما قائد لواء شمال القطاع ونائب قائد لواء مدينة غزة"، دون تحديد اسميهما.

وحتى الساعة 20:40 ت.غ، لم تعلق حماس على الادعاءات الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.