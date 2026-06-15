مقتل 6 فلسطينيين وانتشال سابع يرفع حصيلة قتلى الإبادة إلى 73 ألفا و3 وإصابة 6 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة في القطاع..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، مقتل 6 فلسطينيين وانتشال جثمان سابع من تحت الأنقاض خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و3 قتلى.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "7 شهداء، بينهم شهيد انتشل من تحت الأنقاض، و6 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عبر عمليات قصف وإطلاق نار بمناطق متفرقة من القطاع.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ ارتفعت إلى 992 قتيلا و3 آلاف و144 مصابا.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و3 قتلى و173 ألفا و252 مصابا.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.