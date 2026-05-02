مقتل فلسطيني وإصابة آخر بهجمات إسرائيلية على غزة في جنوبي ووسط القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول

غزة / الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب آخر، السبت، برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة، ضمن خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي للأناضول، إن الشاب عمار طلال أبو شاب، قُتل برصاص إسرائيلي في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأضاف أن فلسطينيا أُصيب إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في منطقة أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه عن مقتل 828 فلسطينيا وإصابة 2342 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة السبت.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.