قتيلان بغزة يرفعان حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و18 قتيلا وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 8 خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و18 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدين و8 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".



وبيّنت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه في أكتوبر 2025 ارتفعت إلى "1,007شهداء، و3165 مصابا".



وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و18 قتيلا و173 ألفا و273 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.