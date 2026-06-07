غزة.. 10 قتلى في 24 ساعة يرفعون حصيلة ضحايا الإبادة إلى 72 ألفا و971

غزة / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، مقتل 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و971 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي يومي صدر عند 9:47 (ت.غ)، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "10 شهداء، و36 مصابا".

ولم تكشف الوزارة عن ملابسات مقتل وإصابة الفلسطينيين، فيما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى "961 قتيلا، إضافة إلى 3 آلاف و20 مصابا".

وأفادت بأن الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 بلغت "72 ألفا و971 قتيلا، إضافة إلى 173 ألفا و128 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت إلى جانب الضحايا، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.