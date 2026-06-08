غزة.. مقتل 9 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و980 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة في القطاع..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و980 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "9 شهداء و43 إصابة".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبيّنت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه في أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "970 شهيدا، و3063 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و980 شهيدا، و173 ألفا و171 مصابين".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.