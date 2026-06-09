غزة.. مقتل 8 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و988 خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و988 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "8 شهداء جدد و34 إصابة، فيما استشهد مواطن متأثرا بإصابته".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبيّنت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه في أكتوبر 2025 ارتفعت إلى "978 شهيدا، و3097 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و988 شهيدا، و173 ألفا و205 مصابين".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.