غزة.. قتيل و14 مصابا في اعتداءات إسرائيلية الاثنين

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب 14 آخرون، الاثنين، بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة، في استمرار للخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ووفق حصيلة جمعتها الأناضول استنادا إلى مصادر طبية وأمنية وشهود عيان، قتلت مسيرة إسرائيلية الشاب أسامة نعيم شملخ (28 عاما)، كما أصيب 9 مدنيين في غارة استهدفت دراجة نارية بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي شمال غربي المدينة، أصيب 4 من عناصر الشرطة بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط دوار التوام.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب شاب بجروح طفيفة إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في بناية بمخيم المغازي.

وخلال الساعات الماضية، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل السكان شرقي مخيم البريج وسط القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه مخيم حلاوة، الذي يؤوي آلاف النازحين شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، دون وقوع إصابات.

ويفيد أحدث إحصاء لوزارة الصحة بأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الأحد، عن مقتل 1108 فلسطينيين وإصابة 3578 آخرين.

وخلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.