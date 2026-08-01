وسط عجز يبلغ 51 بالمئة في قائمة الأدوية الأساسية و59 بالمئة في المستهكلات الطبية، وفق تصريح لمدير عام وزارة الصحة منير البرش للأناضول..

غزة.. تحذير من انهيار المنظومة الطبية عقب تدمير إسرائيل مستودع للأدوية وسط عجز يبلغ 51 بالمئة في قائمة الأدوية الأساسية و59 بالمئة في المستهكلات الطبية، وفق تصريح لمدير عام وزارة الصحة منير البرش للأناضول..

غزة/ الأناضول



حذر مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، السبت، من تسارع انهيار المنظومة الطبية عقب تدمير إسرائيل مستودعا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى، في ظل عجز يبلغ 51 بالمئة في قائمة الأدوية الأساسية و59 بالمئة في المستهلكات الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الجيش الإسرائيلي دمر مخزنين للأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، وألحق أضرارا جسيمة باثنين آخرين، جراء قصف منشآت تخزين تابعة لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وقال البرش في تصريح للأناضول: "لم يعد الاستهداف يقتصر على المرضى أو الطواقم الطبية أو المستشفيات، بل امتد اليوم إلى مستودعات الأدوية نفسها، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية التابع لقسم الكلى داخل مستشفى شهداء الأقصى، خلف مبنى العيادات الخارجية، بعد اتصال مسبق، ما أدى إلى تدميره بالكامل".

وتابع: "استهداف مستودع للأدوية جاء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من عجز يبلغ 51 بالمئة في قائمة الأدوية الأساسية، و59 بالمئة في المستهلكات الطبية، مع توقف 22.5 بالمئة من أجهزة المختبرات بسبب نقص قطع الغيار".

وعد هذا الاستهداف "ضربة مباشرة لما تبقى من شريان الحياة داخل المستشفيات".

وحذر البرش من أن يؤدي الاستهداف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتسارع انهيار المنظومة الطبية وحرمان آلاف المرضى من حقهم الأساسي في العلاج.

وأضاف: "الحرب هنا لا تستهدف الحجر فقط، بل تستهدف الدواء، والعلاج، وفرصة الإنسان في البقاء على قيد الحياة".

وطالب بضرورة حماية مخازن الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق والمواد الطبية المخصصة لعلاج المدنيين.

ويعد مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية والعاملة في القطاع، بعدما تعرضت المرافق الصحية إلى دمار واسع خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعرض المستشفى خلال أشهر الحرب لاستهدافات إسرائيلية متكررة ألحقت أضرارا في مبانيه وتسببت بإصابة ومقتل عدد من المرضى والكوادر الطبية.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تواصل فيه إسرائيل حصارها المشدد على قطاع غزة وتنصلها من التزاماتها الواردة باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

وترتكب إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، بالقصف وإطلاق النار، ما يتسبب بمقتل وإصابة فلسطينيين فضلا عن زيادة حجم الدمار بالقطاع، ما دفع الفلسطينيين بوصفه بأنه "وهم".

وخلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

