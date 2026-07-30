وزارة الصحة في القطاع تعلن تسجيل 6 قتلى و34 مصابا خلال 24 ساعة وارتفاع ضحايا خروقات وقف إطلاق النار إلى 1214 قتيلا..

غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و341 قتيلا وزارة الصحة في القطاع تعلن تسجيل 6 قتلى و34 مصابا خلال 24 ساعة وارتفاع ضحايا خروقات وقف إطلاق النار إلى 1214 قتيلا..

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و341 قتيلا، بعد تسجيل 6 قتلى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 قتلى، بينهم 4 قتلوا في هجمات جديدة، وشخص توفي متأثرا بإصابته، إضافة إلى انتشال جثمان، فضلا عن 34 إصابة.

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل الفلسطينيين والإصابات الجديدة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و214 قتلى و3 آلاف و977 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و341 قتيلا و174 ألفا و86 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف حرب الإبادة التي خلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، لكن إسرائيل تواصل الحرب بأشكال مختلفة.