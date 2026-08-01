بينهم 21 طفلا و14 امرأة و4 من كبار السن، وفق بيان للوزارة

صحة غزة: 152 قتيلا في يوليو بأعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام بينهم 21 طفلا و14 امرأة و4 من كبار السن، وفق بيان للوزارة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، توثيق مقتل 152 شخصا في يوليو/تموز المنصرم، مشيرة إلى أنها أعلى حصيلة لأعداد القتلى الشهرية منذ بداية العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان: "أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز المعلومات الصحية في الوزارة ارتفاعا قياسيا في أعداد الضحايا بقطاع غزة خلال الشهر المنصرم، إذ سُجل 152 شهيدا في مختلف المحافظات، ليسجل بذلك أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام".

وأضافت: "الأرقام الرسمية تكشف حجم الاستهداف في صفوف المدنيين، إذ شملت الحصيلة 21 طفلا، و14 امرأة، و4 من كبار السن، ما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة".

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل واصلت خرقه، ما أسفر عن مقتل ألف و222 شخصا وإصابة 4 آلاف و53 آخرين، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و349 قتيلا، و174 ألفا و162 مصابا، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.