عقب إعلان استقالة لجنة الطوارئ الحكومية، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (إضافة خلفيات)

شعث: لجنة إدارة غزة جاهزة للعمل فور توفير الإمكانات عقب إعلان استقالة لجنة الطوارئ الحكومية، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (إضافة خلفيات)

غزة / الأناضول

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، الاثنين، جاهزية لجنته لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانات والتمكين اللازمين لعملها.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب إعلان استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، وحل لجنة الطوارئ، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وقال شعث: "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانات والممكنات اللازمة لعملها".

وأضاف: "تتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذي مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كافة".

وعقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات 20 بندا، اجتماعها الافتتاحي بالعاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.

وخلال الاجتماع، أعلن بدء ولاية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

غير أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.

ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.