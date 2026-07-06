3 قتلوا في غارات جديدة و2 انتشلا بعد مقتلهما في هجمات سابقة

تسجيل 5 قتلى يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و98 قتيلا 3 قتلوا في غارات جديدة و2 انتشلا بعد مقتلهما في هجمات سابقة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى 73 ألفا و98 قتيلا، إضافة إلى 173 ألفا و571 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ "خمسة شهداء، هم 3 شهداء جدد و2 انتشال، إضافة إلى 7 إصابات".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل القصف، ما أسفر عن "1072 شهيدا و3463 إصابة"، بحسب التقرير.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الإبادة إلى "73 ألفا و98 شهيدا، و173 ألفا و571 إصابة".

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي العام 1948، أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض إسرائيل الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.