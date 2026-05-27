بينهم سيدة.. إسرائيل تفرج عن 15 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم من غزة

أفرجت إسرائيل، الأربعاء، عن 15 أسيرًا فلسطينيًا بينهم سيدة، اعتقلتهم خلال الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما وُصفت أوضاعهم الصحية بأنها "الصعبة".

وقال مصدر طبي للأناضول إن إسرائيل أفرجت عن 15 أسيرا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، جرى نقلهم بواسطة الصليب الأحمر الدولي إلى "مستشفى شهداء الأقصى" وسط القطاع، لإجراء فحوصات طبية.

ووصف المصدر أوضاع الأسرى المفرج عنهم بأنها "صعبة"، نتيجة ما تعرضوا له من تجويع وتعذيب نفسي وجسدي داخل السجون الإسرائيلية.

وتفرج إسرائيل بين الفينة والأخرى، عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها "سهلت نقل 15 معتقلا بينهم سيدة أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وأضافت في بيان، أن فرقها عملت على تسهيل تواصل الأسرى المفرج عنهم مع عائلاتهم ولمّ شملهم بهم.

وبينت أنها سهلت منذ العام 2023، نقل أكثر من 2500 معتقلين أفرج عنهم بهذه الطريقة.

وفي 17 أبريل/ نيسان، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف من قطاع غزة منذ بدء الحرب، وسط "تكتم شديد وإخفاء قسري".

وأضاف أن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و90 سيدة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي.