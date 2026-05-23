الجيش الإسرائيلي يدمر منزلا بدير البلح وسط غزة ونزوح واسع للعائلات

غزة/ الأناضول

دمر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، منزلا فلسطينيا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب إنذار أصدره بإخلاء مربع سكني يضم المنزل عبر اتصال هاتفي، ما تسبب في نزوح عدد كبير من العائلات من المنطقة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالا هاتفيا مع أحد أهالي المنطقة الواقعة غربي مدينة دير البلح، وأنذر بإخلائها بشكل فوري تمهيدا لاستهدافها، ما دفع العائلات إلى مغادرة منازلها على عجل، وسط حالة من الخوف والارتباك.

وأضاف الشهود أن عشرات العائلات نزحت من المنازل المحيطة بالموقع المستهدف الواقع قرب مستشفى، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح واسعة باتجاه مناطق أخرى.

وأوضحوا أن الطيران الإسرائيلي قصف المنزل بعد وقت قصير من الإنذار، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من المنازل المجاورة.

ورصد مراسل الأناضول عائلات تغادر المنطقة وهي تحمل بعض الأمتعة والاحتياجات الأساسية، بينما اضطر آخرون إلى النزوح سيرا على الأقدام بحثا عن أماكن أكثر أمانا.

وخلال الأيام الماضية، تكررت أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمربعات سكنية في قطاع غزة، أعقبها قصف وتدمير منازل ومبان سكنية، ما تسبب في موجات نزوح جديدة للسكان وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن مقتل 883 فلسطينيا وإصابة 2648 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة، الجمعة.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.