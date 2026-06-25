أحدهما بجروح خطيرة وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار..

إصابة فلسطينيين اثنين بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة أحدهما بجروح خطيرة وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف تجمع مارة في حي النصر غربي مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة بوصول مصابين اثنين أحدهما بجروح خطيرة، إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمارة قرب المجمع الإيطالي بحي النصر غربي المدينة.

وفي وقت سابق صباح الخميس، قتل فلسطيني جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بينما توفي آخر متأثراً بإصابته بقصف استهدفه قبل أيام غربي مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1031 فلسطينيا وإصابة 3309 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.