وقف الديانة التركي يرسم البسمة على وجوه محتاجين في سيراليون عبر نحر الأضاحي في مختلف مناطق البلاد وتوزيعها على محتاجين مع هدايا للأطفال أيضا

فريتاون / الأناضول

رسم متطوعو وقف الديانة التركي البسمة على وجوه محتاجين في سيراليون خلال عيد الأضحى، عبر توزيع لحوم الأضاحي في مختلف مناطق البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقف التركي قام خلال اليوم الأول من عيد الأضحى بذبح الأضاحي في 6 مناطق بسيراليون، بينها العاصمة فريتاون.

وواصل متطوعو "وقف الديانة" نحر الأضاحي في ثاني أيام العيد أيضا، ومن ثم تغليف اللحوم وتوزيعها على المحتاجين بالتنسيق مع جهات محلية.

كما يقوم متطوعو الوقف بتوزيع هدايا العيد على الأطفال.

وفي حديثه للأناضول، أفاد ياسين بادير، أحد متطوعي "وقف الديانة"، بأنه حتى الآن تم نحر 225 أضحية في منطقة كونو، بينما تتواصل عمليات النحر في مناطق أخرى أيضا.

وأضاف أنهم يوصلون لحوم الأضاحي إلى أسر محتاجة قد لا تحصل على اللحم إلا مرة واحدة في السنة.