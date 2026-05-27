وقف الديانة التركي يبدأ حملة نحر أضاحي في النيجر من المقرر أن يتم نحر4 آلاف و250 رأسا من الأبقار في النيجر هذا العيد..

نيامي/ الأناضول

بدأ وقف الديانة التركي، الأربعاء، ذبح أضاحي العيد وتوزيع لحومها في النيجر، ضمن حملة نحر الأضاحي بالوكالة لعام 2026.

وبحسب مراسل الأناضول، جرى نحر الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين.

ومن المقرر أن يتم نحر4 آلاف و250 رأسا من الأبقار في النيجر هذا العيد، وتوزيع نحو 29 ألفا و750 حصة من لحوم الأضاحي على 160 ألف عائلة.

وقال منسق وقف الديانة التركي في النيجر، محمد بهاء الدين ألقان، في تصريح للأناضول، إنهم يعملون منذ أكثر من 10 أيام على حملة الأضاحي في البلاد.

وأضاف: "نعمل في 41 منطقة بالنيجر، عبر فريق مكون من 41 شخصا. وبإذن الله سننهي جميع عمليات النحر اليوم وغدا".

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري 1447.

