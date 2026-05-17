الرئيس الأمريكي، قال إن قوات من بلاده ومن نيجيريا نفذت عملية أدت إلى قتل "أبي بلال المنوكي"..

نيجيريا تنفي مشاركة قوات أجنبية في تصفية "الرجل الثاني" بداعش الرئيس الأمريكي، قال إن قوات من بلاده ومن نيجيريا نفذت عملية أدت إلى قتل "أبي بلال المنوكي"..

أبوجا/ الأناضول

أعلن الجيش النيجيري، الأحد، عدم مشاركة أي قوات أجنبية في العملية الأمنية التي نُفّذت أمس السبت وأسفرت عن مقتل "أبو بلال المنوكي"، الذي يوصف بأنه "الرجل الثاني في قيادة العمليات العالمية لتنظيم داعش".

جاء ذلك على لسان مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع اللواء مايكل أونوجا، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى العملية المشتركة بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

والسبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قوات من بلاده ومن نيجيريا نفذت عملية أدت إلى قتل "أبي بلال المنوكي"، وذلك بناءً على توجيهاته.

وأكد أونوجا عدم مشاركة أي قوات أجنبية في العملية التي أسفرت عن قتل المنوكي، وأن مشاركة الولايات المتحدة اقتصرت على تقديم الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع.

وتابع قائلا: "لم تكن هناك أي قوات أجنبية على الأرض في هذه العملية. واقتصر الدعم الذي تلقيناه على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وأضاف أن العملية خُطط لها بـ"دقة متناهية"، وأن احترافية وانضباط وجاهزية الوحدات المشاركة كانت عوامل حاسمة في نجاحها.

وأشار أونوجا إلى أن الجيش النيجيري لم يسجل أي خسائر بشرية خلال العملية، معتبرا أن ذلك تحقق بفضل الأداء المهني للقوات المنفذة.

جدير بالذكر أن المنوكي يعد من القادة البارزين في منطقة الساحل الإفريقي، وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية "إرهابيا عالميا" في يونيو/ حزيران 2023.